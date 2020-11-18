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Банки предложили блокировку подозрительных переводов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Ассоциация банков России предложила блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя, соответствующие поправки планируется принять в закон «О национальной платежной системе».

Банкиры отмечают, что сейчас оперативно и законным путем осуществить действия, препятствующие снятию или переводу похищенных денег с промежуточного или конечного счета для противодействия мошенничеству невозможно.

Дело в том, что в законах отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника.

Законопроект предлагает расширить перечень действий, которые банки могут совершать в рамках борьбы с мошенническими переводами, если клиент сообщил, что операции по карте проводятся без его согласия.

Клиенту необходимо сообщить об этом не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции, а максимальный срок приостановки транзакции составляет пять дней.

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