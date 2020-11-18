Космонавты поставили заплатку на трещину в российском модуле МКС

Российские космонавты установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В августе стало известно, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха. Позднее возможное место утечки было найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

«Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда"», — сказали ТАСС в Роскосмосе.

Далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. «На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить», — уточнили в госкорпорации.

Космонавты установили, что размеры трещины составляют около 4,5 сантиметра. В качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.