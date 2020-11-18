НАВЕРХ

Электронную пушку для СКИФА запустят через год

Источник:
Sibnet.ru
247 1
Проект здания СКИФа
Фото: Проект здания СКИФа © ИЯФ СО РАН

Новосибирские ученые представят к концу следующего года электронную пушку — первую часть линейного ускорителя для самого мощного синхротрона в мире (СКИФ), сообщил журналистам замдиректора ИЯФ СО РАН Евгений Левичев.

На технологическое оборудование для СКИФа потратят 12,5 миллиарда рублей. На первые два года выделено 3,62 миллиарда. Первый авансовый платеж на 774 миллиона рублей должен пройти еще в этом году.

«Как только у нас на счету появляются деньги, мы покупаем оборудование, компоненты, комплектующие, материалы для этих заказов, и процесс пойдет», — цитирует «Наука в Сибири» Левичева.

#Наука
Зачем России самый мощный в мире синхротрон

В конце следующего года ученые планируют продемонстрировать первую часть линейного ускорителя. Это будет уникальный источник электронов, так называемая электронная пушка, а также часть ускорителя на 20 или 50 МэВ. Они должны быть запущены в ИЯФ СО РАН, поскольку здания СКИФа к тому моменту, скорее всего, еще не будут готовы. 

По словам исследователей, это очень важный этап, поскольку он покажет, что получен пучок нужного качества, который дальше может ускоряться и использоваться в СКИФе.

«Сам по себе синхротрон СКИФ станет уникальной по своим характеристикам машиной в мировом масштабе, единственной в своем роде, которая должна заработать через четыре года на территории рабочего поселка Кольцово», — сказал директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

Еще по теме
Специалист высказался о дорогом производстве вакцины «Вектора»
Вселенная оказалась гигантским мозгом
Подобный костным тканям материал для имплантатов разработали в Сибири
Конфликт разработчиков серебряных масок возник в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
•
Банки предложили блокировку подозрительных переводов
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Второй скелет человека за неделю нашли на ОбьГЭС в Новосибирске
Сибирь 18.11.2020 17:55
Кара-Оол захотел вернуть Туве часть красноярских и иркутских земель
Сибирь 18.11.2020 17:41
Пять медиков в Томске заразились коронавирусом после прививки
Сибирь 18.11.2020 17:22
Кремль назвал Хакасию проблемной по ситуации с коронавирусом
Сибирь 18.11.2020 16:54
Самое популярное
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3900
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3604
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3417
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3377
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
•
Банки предложили блокировку подозрительных переводов
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ЕВПАТИЙ

Ерунда! Теперь все мы знаем, что конституцию можно легко переписать и все гарантии отменить.

WSG0600-164-164

А можно проще: Продали за копейки а купят втридорого! А в России появится новый миллиардер срубив деньги...

DYNAMO7294

Засиделся наш переседент давно его сменить пора! Устал он да,и мы от него! Но за свои деяния ему отвечать...

Удавиков

наши экономисты мать родную продадут, вот и подумай

shatlnk

хочется высказать своё мнение на всё на это - забанят.