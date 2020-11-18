Электронную пушку для СКИФА запустят через год

Новосибирские ученые представят к концу следующего года электронную пушку — первую часть линейного ускорителя для самого мощного синхротрона в мире (СКИФ), сообщил журналистам замдиректора ИЯФ СО РАН Евгений Левичев.

На технологическое оборудование для СКИФа потратят 12,5 миллиарда рублей. На первые два года выделено 3,62 миллиарда. Первый авансовый платеж на 774 миллиона рублей должен пройти еще в этом году.

«Как только у нас на счету появляются деньги, мы покупаем оборудование, компоненты, комплектующие, материалы для этих заказов, и процесс пойдет», — цитирует «Наука в Сибири» Левичева.

#Наука Зачем России самый мощный в мире синхротрон

В конце следующего года ученые планируют продемонстрировать первую часть линейного ускорителя. Это будет уникальный источник электронов, так называемая электронная пушка, а также часть ускорителя на 20 или 50 МэВ. Они должны быть запущены в ИЯФ СО РАН, поскольку здания СКИФа к тому моменту, скорее всего, еще не будут готовы.

По словам исследователей, это очень важный этап, поскольку он покажет, что получен пучок нужного качества, который дальше может ускоряться и использоваться в СКИФе.

«Сам по себе синхротрон СКИФ станет уникальной по своим характеристикам машиной в мировом масштабе, единственной в своем роде, которая должна заработать через четыре года на территории рабочего поселка Кольцово», — сказал директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.