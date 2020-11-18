Двое погибли после ДТП на встречной полосе в Новосибирской области

Водитель и пассажир «Нивы» погибли после столкновения с иномаркой на трассе «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.

В среду около 12.00по местному времени в Чулымском районе на 1329 километре автодороги Р-254 «Иртыш» 32-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Corolla по дороге из Новосибирска в Омск, столкнулась с автомобилем «Нива» на встречной полосе.

61-летний водитель и женщина-пассажир «Нивы» погибли. Водитель иномарки с различными травмами доставлена в лечебное учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи местного отдела внутренних дел устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

