Прокаты в Шерегеше попросили вернуть выдачу шлемов

Руководители пунктов проката спортивного инвентаря в Шерегеше попросили власти пересмотреть запрет на выдачу мягкого оборудования, так как новичкам опасно кататься без шлемов, а механизм возможного распространения коронавируса одинаков. Письмо направлено губернатору Сергею Цивилеву.

Роспотребнадзор в Кузбассе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции запретил прокатам выдавать шлемы, маски, перчатки, очки и другие элементы одежды.

Прокатчики в письме, опубликованном в группе « ВКонтакте» «Шерегеш», указывают, что на многих горнолыжных курортах наличие шлема является обязательным, особенно для детей и начинающих сноубордистов, количество падений у которых в день превышает 20 раз, из них около пяти раз сопровождающихся ударами головой.

«Мы с большой тревогой представляем, как нам придется отказывать гостям в выдаче шлемов и отправлять детей и новичков на трассы, понимая, насколько это опасно», — говорится в письме.

Предприниматели предложили выдавать шлемы минимум на день, пообещали проводить ежедневную обработку дезинфицирующими средствами, регулярно стирать вещи.

Также авторы письма высказали мнение, что механизм возможного распространения коронавируса одинаков: шлем надевается на собственный подшлемник или шапку, куртка и штаны на свою одежду, как и горнолыжные ботинки на свой носок.

Реакции властей на обращение, подписанное руководителями восьми пунктов проката спортивного инвентаря, пока не было.