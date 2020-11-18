Кардиохирурги провели красноярцу операцию «замороженный хобот слона»

Врачи федерального Кардиоцентра Красноярска спасли пациента, который из-за критического расширения аорты не мог свободно дышать и глотать, ему провели операцию под названием «замороженный хобот слона», сообщается на сайте медучреждения.

Расширение дуги аорты и нисходящего отдела грудной аорты сдавливала трахею и пищевод, в результате чего пациент не мог свободно дышать и глотать пищу. Ему потребовалась операция, которую врачи называют «замороженный хобот слона».

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Во время операции устанавливают протез, объединяющий стент-графт и синтетический протез в одно целое. Врачи поочередно из кровообращения исключаются определенные участки аорты, пораженный отрезок заменяется протезом и к нему вшиваются сосуды, питающие головной мозг, спинной, печень, почки и сердце.

«Операция проводилась в условиях гипотермии, пациент был охлажден до 24 градусов, остановка кровообращения составила 60 минут, всего же время вмешательства — девять часов. Стент-графтом мы закрыли аневризму грудного отдела, а дуга аорты протезирована синтетическим протезом с пересадкой артерий, кровоснабжающих головной мозг. Операция прошла успешно», — сказал завкардиохирургическим отделением №1 Алексей Андин.