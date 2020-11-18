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Предприниматели Бурятии вышли с требованием отменить локдаун

Источник:
Sibnet.ru
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Предприниматели Бурятии собрались возле торгового центра «Столичный» в Улан-Удэ с требованиями к правительству республики отменить локдаун, от которого страдает малый бизнес, а крупные торговые сети продолжают работу.

Согласно указу главы Бурятии, с понедельника в республике на две недели приостановили работу торговые центры и магазины непродовольственных товаров, точки общепита, бани и бассейны. В торговых центрах разрешили работу аптекам, продовольственным магазинам, и магазины, где можно купить непродовольственные товары первой необходимости.

По словам представителей малого бизнеса, федеральные торговые сети, реализующие одежду, компьютерную и бытовую технику, продолжают работу.

«Что в федеральных сетях люди не заражаются? Ну, это же абсурд! Пусть мы «маленькие», пусть мы платим небольшие налоги. Но у нас тоже есть семьи и люди некоторые только этим и живут, у нас нет других средств», — цитирует паблик «Весь Улан-Удэ» одну из пришедших на митинг.

В апреле, во время первой волны коронавируса, правительство РФ составило и подписало список товаров первой необходимости. Компании, занимающиеся их реализацией, имеют право работать во время карантина. Из списка разрешенной к реализации продукции в последний день перед подписанием исключили ряд товаров, в том числе бытовую и компьютерную технику.

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