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Правительство РФ даст 2,4 млрд на строительство «Арены Омск»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»

Доля федерального софинансирования строительства «Арены Омск» увеличится, на это направят дополнительно 2,4 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ, сообщил журналистам первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

Таким образом, федеральная доля участия в возведении спортивного объекта вырастет с ранее запланированных 5 миллиардов рублей до 7,4 миллиарда, пишут «Известия». В свою очередь, «Газпром нефть» вложит в строительство 6 миллиардов рублей. Из областного бюджета на стройку потратят 727 миллионов рублей.

Новая «Арена Омск» станет площадкой проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт с декабря 2022 года по январь 2023 года.

«Арена Омск» будет шестиэтажным зданием площадью более 60 тысяч квадратных метров, рассчитанным на 12 тысяч зрителей. Концепция объекта предусматривает двухъярусный кольцевой атриум с высоким обзором и мощной акустикой, комплекс зон зрительской активности, мультимедийный фасад.

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