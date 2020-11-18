Мэра Томска отстранили от должности

Кировский районный суд Томска в среду отстранил от должности мэра города Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил Sibnet.ru представитель суда.

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«Сегодня поступило ходатайство от следственных органов об отстранении от должности мэра города Томска. Суд ходатайство удовлетворил», – сказал собеседник.

В минувшую пятницу, 13 ноября, Кляйн стал фигурантом дела о превышении полномочий, связанным с созданием охранной зоны вокруг ОАО «Томское пиво», которое помешало предпринимателю построить на этой земле жилые дома. Мэра арестовали на два месяца.