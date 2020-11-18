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Президент России высказался о роли Турции в карабахском конфликте

Источник:
ТАСС
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Фото: The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин считает, что Турция полностью встала на сторону Азербайджана в конфликте из-за Нагорного Карабаха, из-за «геополитических последствий развала СССР»

«Что касается Турции, роли Турции, то об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», — приводит ТАСС слова Путина.

«Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза», — констатировал он.

Российский лидер подчеркнул, что Азербайджан — это независимое суверенное государство и вправе выбирать себе союзников. Трудно обвинить Турцию в нарушении международного права в нагорнокарабахском конфликте. «Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но, тем не менее, дело обстоит так, как я сказал», — сказал президент России.

Путин напомнил, что «никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха». «Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которое он считал, ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. В этой связи он имел право выбрать любого союзника», — пояснил он.

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Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. В результате войны с Арменией в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. 27 сентября 2020 года на спорной территории вновь вспыхнули. 10 ноября было подписано соглашение о перемирии и в Карабах вошли российские войска.

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