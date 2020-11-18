Улан-удэнцам предложили эксперимент по отказу от отопления углем

Жителям Улан-Удэ предложили поучаствовать в бесплатном эксперименте по замене отопления дровами и углем, на обогреватели, сообщила пресс-служба Комитета городского хозяйства.

Бурятия вошла в число регионов с самым высоким загрязнением воздуха за последние 16 лет. Из сибирских регионов в список попали Забайкалье и Красноярский край. Загрязнение воздуха в Улан-Удэ связывают, в том числе, и с большой долей частного сектора. Владельцы топят дома углем, в результате над городом образуется «ядовитый» смог, особенно в безветренную погоду.

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Сейчас в Улан-Удэ частная компания ищет желающих бесплатно оснастить свои дом экономичным обогревателями. Задача эксперимента выяснить, сколько денег и времени можно сэкономить, отказавшись от отопления дровами и углем.

Монтаж и установку отдельного электросчетчика для проверки расхода организаторы также берут на себя. В течение отопительного сезона с ноября 2020 по маи 2021 года будут сниматься показания счетчика.

Летом правительство Бурятии предложило горожанам воспользоваться бездымным топливом — специальным сортом угля, поставляемого из Красноярского края.

В соседней Чите в Забайкалье зимой горожане также вынуждены жить во мгле— явлении, при котором видимость уменьшается до 500 метров, а воздух сильно загрязнен. В городе в 2020 году начал работу заводу по производству биотоплива.