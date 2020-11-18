Проблемы с топливной системой обнаружили у 70 тысяч Toyota

Компания Toyota объявила об отзыве в России 69 051 автомобиля, которые были проданы с 3 октября 2013 года по настоящее время. Машины отправят на сервис в связи с вероятной неисправностью в топливной системе, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзывная кампания затронет сразу 28 моделей и их модификаций. Это Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, а также Lexus ES350, GS 250, GS 350, GS 450H, GS 460, IS 200T, LC 500, LS 350, LS 460, LS 500, LS 600H, LX 570, NX 200T, RC 200T, RC 350, RX 350, RX 350L, RX 450H, ES 200, ES 250, RX 200T.

Причиной сервисной акции стал топливный насос низкого давления с крыльчаткой, которая могла быть изготовлена из недостаточно плотного материала, что способно привести к ее растрескиванию. Дефект может вызвать проникновение горючего в материал крыльчатки и ее деформацию.

«Возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации», — отмечено в сообщении.

Toyota просит владельцев потенциально проблемных автомобилей обратиться в любой дилерский центр для проведения диагностики. Узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по VIN-номеру на российских сайтах Toyota и Lexus, а также на странице Росстандарта. На сервисе будет бесплатно произведена замена топливного насоса. Работы, которые займут от полутора до четырех часов, проведут бесплатно.