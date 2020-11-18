Треть новосибирцев сталкивались с хамством на работе

Почти треть новосибирцев на работе сталкивались с грубостью и обесцениванием их труда, особенно часто терпеть хамство приходилось от начальства, сообщает служба исследований hh.ru.

Основное проявление жесткого отношения к работникам Новосибирской области — это обесценивание труда (44%), разговоры на повышенных тонах (39%), а также хамство и грубость (31%). Самое редкое проявление абьюза — кумовство и блат (13%), а также насмешки и издевательства (11%). Женщины чаще, нежели мужчины, жалуются на плетение интриг и распространение сплетен, а мужчины – на нецензурную брань и кумовство.

Большинство жителей области, подвергшихся абьюзу, пытались самостоятельно разрешить конфликт путем переговоров, 45% — увольнялись, 12% — обращались к вышестоящему начальству, 10% — переходили работать в другой отдел компании, 3% — обращались в отдел по работе с персоналом. Кроме того, 25% ничего не делали для разрешения конфликта.

«Чаще всего это абьюз со стороны начальства — с ним имели дело 51% жителей НСО. О некорректном поведении коллег сообщили только 19%. Интересно, что наибольшая доля соискателей, сталкивавшихся с абьюзом со стороны начальства — в сфере HR и медицине», — сказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибири Лилия Эсауленко.

Никогда не страдали от нервных срывов, вызванных этой ситуацией 44% жителей региона, подвергавшихся жесткому отношению и психологическому давлению на работе. 8% рассказали, что нервные срывы из-за сложных взаимоотношений на работе бывают регулярно, у 15% они были один-два раза, у 28% — больше двух раз.