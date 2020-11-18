«Леха из деревни» встретится с губернатором Бурковым

Блогер из Омской области Алексей Дудоладов, который ловит интернет на березе, сообщил в соцсетях, что в пятницу встретится с губернатором региона Александром Бурковым.

В начале ноября блогер «Леха из деревни» – студент из Называевского района Омской области Алексей Дудоладов обратился к губернатору с жалобой на низкую скорость интернета. По словам молодого человека, он может общаться с преподавателями в рамках дистанционного обучения только сидя на березе, потому что интернет дома не позволяет разговаривать по видеосвязи.

«Наконец-то хоть какая-то обратная реакция последовала! В пятницу встречаюсь с губернатором Омской области, надеюсь обсудить не только проблему цифрового неравенства, а также другие вопросы, касающиеся людей, которые живут в глубинке. А пока интернет ловим на трассе и на берёзе», – написал Дудоладов в Instagram в среду.

Ранее несколько провайдеров предложили усилить студенту интернет, а в вузе выразили готовность составить ему индивидуальный план обучения.