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Специалист высказался о дорогом производстве вакцины «Вектора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора

Разработанная в новосибирском центре «Вектор» вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» может оказаться достаточно дорогой для производства, такое мнение высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, узнав состав препарата.

Специалисты «Вектора» впервые раскрыли состав вакцины «ЭпиВакКорона». Она сделана из трех составляющих: пептидов, белка-носителя и адъюванта.

«Вакцина представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белков вируса SARS-CoV-2, конъюгированные (соединенные) с рекомбинантным белком-носителем, синтезированные в бактериальной системе и адсорбированные на алюминийсодержащем адъюванте. Пептиды состоят из 20–31 аминокислотного остатка», — цитируют «Известия» представителей «Вектора».

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«Пептиды длиной в 20–31 аминокислоту — это довольно длинный синтез и "недешевое удовольствие". И эта дороговизна увеличивается с каждым шагом, каждой аминокислотой. С другой стороны, это всё же не синтез цепочек в 100 аминокислот, где эта цена была бы неподъемной», — сказал изданию вирусолог Волчков.

По его мнению, белок-носитель придется очищать от токсичных бактериальных примесей. А этот процесс дорого стоит.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она полностью синтетическая. Первый препарат — «Спутник V», разработка центра Гамалеи — сделан на аденовирусе. Третью вакцину создают в центре Чумакова, она построена на «убитом» коронавирусе.

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