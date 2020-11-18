Россия увеличила вложения в американскую экономику

Россия в сентябре увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 5,85 миллиарда долларов (в августе) до 5,96 миллиарда долларов, следует из данных Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,4 миллиарда долларов вместо 2,6 миллиарда долларов месяцем ранее. На долю краткосрочных — 2,5 миллиарда по сравнению с 3,2 миллиарда в августе, приводит ТАСС данные американского Минфина.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 миллиарда долларов.

При этом за март нынешнего года России более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 миллиарда долларов благодаря краткосрочным облигациям.

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Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре осталась Япония с показателем 1,27 триллиона долларов. Второе место с 1,06 триллиона долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.