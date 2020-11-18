НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия увеличила вложения в американскую экономику

Источник:
ТАСС
321 2
Фото: Alex Proimos from Sydney, Australia / CC BY 2.0

Россия в сентябре увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 5,85 миллиарда долларов (в августе) до 5,96 миллиарда долларов, следует из данных Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,4 миллиарда долларов вместо 2,6 миллиарда долларов месяцем ранее. На долю краткосрочных — 2,5 миллиарда по сравнению с 3,2 миллиарда в августе, приводит ТАСС данные американского Минфина.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 миллиарда долларов.

При этом за март нынешнего года России более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем — с 12,58 миллиарда до 3,85 миллиарда долларов. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 миллиарда долларов благодаря краткосрочным облигациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда Россия избавится от диктата доллара?

Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре осталась Япония с показателем 1,27 триллиона долларов. Второе место с 1,06 триллиона долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Еще по теме
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
Аналитики предсказали обвал доллара после начала вакцинации
Россияне стали в два раза меньше тратить на покупки в интернете
Определены авто с самыми дорогими и дешевыми ОСАГО
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
•
Россия увеличила вложения в американскую экономику
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэра Томска отстранили от должности
Сибирь 18.11.2020 12:43
Улан-удэнцам предложили эксперимент по отказу от отопления углем
Сибирь 18.11.2020 12:32
Тяжелых больных COVID в Омске будут госпитализировать без КТ
Сибирь 18.11.2020 12:17
Парень в Приангарье сжег четыре квартиры ради мести знакомой
Сибирь 18.11.2020 11:45
Самое популярное
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3820
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3570
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3340
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3273
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
•
Россия увеличила вложения в американскую экономику
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
24
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22