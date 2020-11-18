Коновалов выздоровел после коронавируса

Глава Хакасии Валентин Коновалов, заразившийся коронавирус в конце октября, выздоровел и приступает к работе.

«Результат моего последнего теста на COVID-19 — отрицательный. С учетом изменения правил Роспотребнадзора (выписка пациентов возможна после одного отрицательного теста) выхожу из режима изоляции и завтра полноценно приступаю к работе», — написал на странице в Instagram Коновалов.



Пока Коновалов лечился от коронавируса, один из врачей региона пожаловался президенту РФ на отвратительную организацию помощи в Хакасии. В регион прибыли специалисты федерального Минздрава, полпред президента РФ Сергей Меняйло, военные открыли мобильный госпиталь на 100 мест для больных коронавирусом. По данным властей, это стабилизировало ситуацию в Хакасии.





