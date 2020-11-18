Коновалов выздоровел после коронавируса

Глава Хакасии Валентин Коновалов, заразившийся коронавирус в конце октября, выздоровел и приступает к работе.
«Результат моего последнего теста на COVID-19 —
отрицательный. С учетом изменения правил Роспотребнадзора (выписка пациентов возможна
после одного отрицательного теста) выхожу из режима изоляции и завтра
полноценно приступаю к работе», — написал на странице в Instagram Коновалов.
Пока Коновалов лечился от коронавируса, один из врачей региона пожаловался президенту РФ на отвратительную организацию помощи в Хакасии. В регион прибыли специалисты федерального Минздрава, полпред президента РФ Сергей Меняйло, военные открыли мобильный госпиталь на 100 мест для больных коронавирусом. По данным властей, это стабилизировало ситуацию в Хакасии.