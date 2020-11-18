Мать и пятеро сыновей погибли в пожаре в Красноярском крае

Мать и пятеро сыновей от трех до 14 лет погибли во время пожара в частном доме в Уяре Красноярского края из-за оставленной в сенях дома золы, сообщает СУ СК РФ по региону.

Ночью произошел пожар в доме по улице Сурикова в Уяре Красноярского края. Пожарные нашли тела шести членов семьи, в том числе одного взрослого и пяти несовершеннолетних детей со следами термических ожогов и признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным следствия, в доме проживала женщина и ее пятеро сыновей в возрасте от трех до 14 лет. Вероятно, возгорание возникло из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы, где и зафиксирован очаг возгорания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Устанавливаются личности погибших. Назначены необходимые экспертизы с целью установления причины возгорания и смерти погибших.