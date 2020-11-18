НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Добро и зло встретились в новом тизере «Противостояния» по Кингу

Источник:
Sibnet.ru
238 0

Телеканал CB All Access показал новый тизер сериала по знаменитой книге Стивена Кинга «Противостояние», рассказывающей о мировой эпидемии супергриппа. До премьеры остался месяц.

В новых кадрах поклонники могут увидеть встречу Темного человека, олицетворяющего в истории силы зла, и матушки Абигейл – образ посланницы Бога и сил добра.

История рассказывает о страшной эпидемии, поразившей мир после того, как разработанный военными смертельный усовершенствованный вирус гриппа вырвался на свободу.

Главные герои истории — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, создать вакцину против которого невозможно, ведь он постоянно мутирует. Выжившие со всей страны стекаются в два места. Одни к матушке Абигейл в домик, стоящий посреди кукурузного поля, чтобы позже расчистить для себя городок в Колорадо. Вторые стремятся в Лос-Анджелес, чтобы примкнуть к Рэндаллу Флэггу. Все они видят странные и очень похожие сны.

Главные роли в девятисерийном сериале, который выйдет 17 декабря, сыграли Вупи Голдберг и Александр Скарсгард. В сериале также снялись Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Херд. Мэрилин Мэнсон также сообщал в интервью, что появится в этом шоу. Он не уточнял свою роль, но сообщал, что специально для сериала записал кавер песни The End группы The Doors.

Режиссером стал Джош Бун, известный по таким картинам, как «Виноваты звезды» и «Новые мутанты. Над сценарием работал сам Стивен Кинг, специально для шоу он написал другой, выходящий за рамки романа финал.



Еще по теме
Сын Цоя потребовал удалить изображение отца из фильма Учителя
Новые кадры «Сверхъестественного» намекнули на развязку сериала
Создан проект-реконструкция последних 10 дней жизни группы Дятлова
Дуэйн «Скала» Джонсон не влез в спорткар из-за своих габаритов
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
•
Россия увеличила вложения в американскую экономику
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэра Томска отстранили от должности
Сибирь 18.11.2020 12:43
Улан-удэнцам предложили эксперимент по отказу от отопления углем
Сибирь 18.11.2020 12:32
Тяжелых больных COVID в Омске будут госпитализировать без КТ
Сибирь 18.11.2020 12:17
Парень в Приангарье сжег четыре квартиры ради мести знакомой
Сибирь 18.11.2020 11:45
Самое популярное
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3820
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3570
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
3340
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3273
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин высказался об участии Турции в карабахском конфликте
•
Мошенники к «черной пятнице» придумали новый способ обмана
•
Россия увеличила вложения в американскую экономику
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
24
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22