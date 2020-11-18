Добро и зло встретились в новом тизере «Противостояния» по Кингу

Телеканал CB All Access показал новый тизер сериала по знаменитой книге Стивена Кинга «Противостояние», рассказывающей о мировой эпидемии супергриппа. До премьеры остался месяц.

В новых кадрах поклонники могут увидеть встречу Темного человека, олицетворяющего в истории силы зла, и матушки Абигейл – образ посланницы Бога и сил добра.

История рассказывает о страшной эпидемии, поразившей мир после того, как разработанный военными смертельный усовершенствованный вирус гриппа вырвался на свободу.

Главные герои истории — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, создать вакцину против которого невозможно, ведь он постоянно мутирует. Выжившие со всей страны стекаются в два места. Одни к матушке Абигейл в домик, стоящий посреди кукурузного поля, чтобы позже расчистить для себя городок в Колорадо. Вторые стремятся в Лос-Анджелес, чтобы примкнуть к Рэндаллу Флэггу. Все они видят странные и очень похожие сны.

Главные роли в девятисерийном сериале, который выйдет 17 декабря, сыграли Вупи Голдберг и Александр Скарсгард. В сериале также снялись Хизер Грэм, Джеймс Марсден, Эмбер Херд. Мэрилин Мэнсон также сообщал в интервью, что появится в этом шоу. Он не уточнял свою роль, но сообщал, что специально для сериала записал кавер песни The End группы The Doors.

Режиссером стал Джош Бун, известный по таким картинам, как «Виноваты звезды» и «Новые мутанты. Над сценарием работал сам Стивен Кинг, специально для шоу он написал другой, выходящий за рамки романа финал.