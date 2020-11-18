Путин объяснил, почему раньше не остановил войну в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре убедил главу Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе при условии возвращения беженцев в город Шуши, но Армения отказалась принять такой вариант.

Путин сообщил, что 19-20 октября провел серию телефонных переговоров как с Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Путина, неожиданно «Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха». Позиция Еревана «была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо», отметил президент России в интервью «России-24».

Глава государства добавил, что ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической. «Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шуши. И, как по-честному сказал Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение. В этих условиях в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия», — пояснил Путин.

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Президенты России, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион вошли российские военные.



