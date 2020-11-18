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Новые кадры «Сверхъестественного» намекнули на развязку сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Новые тизер и промо-фото опубликованы за несколько дней до выхода финальной сери культового сериала «Сверхъестественное». Они намекают на несколько вариантов развития событий.

Финальная серия последнего 15-го сезона сериала выйдет на экраны 19 ноября (в России – 20 ноября). Ранее шоураннеры сказали, что эпизод будет полностью посвящен братьям Винчестерам, которые на протяжении долгих 15 лет сражались с нечистью, спасали людей, а в итоге бросили вызов самому создателю мира, задумавшему уничтожить человечество.


Масштабный конфликт был разрешен в предпоследней, 19 серии, которую многие поклонники уже назвали идеальным финалом. Впереди их ждет последний двухчасовой эпизод, и зрители недоумевают, что еще можно показать, ведь кажется, что история уже завершена.

Есть теория, которую подкрепляют опубликованные промо-фото последней серии и тизер. Она гласит, что братья (или один из них) погибнут на обычной охоте. В ролике можно увидеть Винчестеров, с оружием стоящих напротив группы вампиров.

Но все же фанаты не теряют надежды, ведь Джаред Падалеки, играющий Сэма Винчестера, уже назвал финальную серию своей самой любимой. Фотографии, на которых Дин наблюдает за кем-то, отдыхая, а Сэм отправляется на пробежку по берегу озера, вызывают у людей надежду.

«Я очень хочу надеяться, что это кадры из жизни Винтов, завязавших с охотой и купивших домик у озера. Лишь бы это не оказалось подставой с погибшим Дином и Сэмом, который стал жить "нормальной" жизнью», – написал один из фанатских пабликов в «ВКонтакте».

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начали показывать 8 октября.



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