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Бывший президент США перечислил причины слабости России

Источник:
ТАСС
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Фото: archer10 (Dennis) / Attribution-ShareAlike License

Бывший президент США Барак Обама в своих мемуарах «Земля обетованная» указал на причины слабости России. В частности, он отметил, что России не хватает союзников и военных баз, чтобы диктовать другим волю.

Обама написал в своей книге, что Россия имела сопоставимый с Соединенными Штатами ядерный арсенал, однако отсутствие союзнических альянсов и сети баз не позволяло Москве проецировать свою военную мощь во всем мире

Он также указал на зависимость России от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. По его словам, российская экономика в годы его президентства уступала экономикам таких стран, как Италия, Канада и Бразилия.

Обама отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения в России, причислив данную статистику к слабостям государства.

Мемуары под названием «Земля обетованная» описывают политическую карьеру Обамы и его первый президентский срок. Книга поступила в продажу 17 ноября.

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