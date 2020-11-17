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Представлен первый смартфон с «резиновым» экраном

Источник:
XDA-Developers
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Фото: Tinh Te Photos / Public Domain Dedication (CC0)

Китайская компания Oppo показала концепт уникального смартфона X 2021, оснащенного гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса. Характеристики прототипа пока остаются неизвестными, однако революционные возможности позволят привлечь новый сегменттт

Новинка в сложенном состоянии похожа на привычный смартфон. Однако если потянуть за края Oppo X 2021, то устройство превратится в 7,4-дюймовый планшет. Разработчики подчеркивают, что «резиновый» OLED-дисплей обладает повышенной прочностью.

Чтобы создать смартфон, компании пришлось подать заявки на 122 патента. Инновационный аппарат может стать платформой для демонстрации перспективных возможностей, которые станут востребованы в ближайшие годы.

В частности, в смартфоне предусмотрены промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю. Вытягивания гибкого экрана обеспечивают два электромотора, что минимизирует риск повреждения.

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