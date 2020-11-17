Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента

Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье. Документ предусматривает, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Законопроект подготовлен в рамках исполнения принятых поправок в Конституцию и вносит изменения в федеральный закон «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Для лишения неприкосновенности бывшего главы государства нижняя палата должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда, а также Конституционного суда.

На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента. Верхняя палата должна решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее, чем за три месяца после выдвижения обвинения, в ином случае оно будет считаться отклоненным.

Положения законопроекта о дополнительных гарантиях экс-президентам РФ не будут распространяться на последнего лидера СССР Михаила Горбачев, так как он официально являлся президентом Советского Союза — несуществующего сегодня государства. Единственным на сегодня экс-президентом России является Дмитрий Медведев.