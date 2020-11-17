НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента

Источник:
ТАСС
256 2
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России и его семье. Документ предусматривает, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Законопроект подготовлен в рамках исполнения принятых поправок в Конституцию и вносит изменения в федеральный закон «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Для лишения неприкосновенности бывшего главы государства нижняя палата должна выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда, а также Конституционного суда.

На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента. Верхняя палата должна решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее, чем за три месяца после выдвижения обвинения, в ином случае оно будет считаться отклоненным.

Положения законопроекта о дополнительных гарантиях экс-президентам РФ не будут распространяться на последнего лидера СССР Михаила Горбачев, так как он официально являлся президентом Советского Союза — несуществующего сегодня государства. Единственным на сегодня экс-президентом России является Дмитрий Медведев.

Еще по теме
Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
Водителей-подростков задумали пустить за руль
Утверждена новая автоаптечка с масками
смотреть все
Политика #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути
Сибирь 17.11.2020 18:02
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Сибирь 17.11.2020 17:20
Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты
Сибирь 17.11.2020 16:08
Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве
Сибирь 17.11.2020 15:18
Самое популярное
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3845
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3673
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3432
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
2996
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20