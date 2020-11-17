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Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Новая мутация коронавируса может формироваться в Сибирском федеральном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. После ее слова ведомство уточнило, что речь идет о единичных случаях.

«Мы видим изменения определенные в белке s и данные замены, которые выявлены в 9 изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавируса) с определенными мутациями», — цитирует «Интерфакс» Попову, выступающую на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

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Она уточнила, что «изучение генетических изменений нового коронавируса стало важной работой, которую ведет с самых первых дней научный центр "Вектор"». По словам Поповой, на сегодняшний день определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных.

«Весной мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы, которые относятся к g-варианту. Завозы были многократны из разных европейских стран, но завоза из Китайской народной республики мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует», — добавила Попова.

В пресс-службе Роспотребнадзора позже уточнили, что в Сибири нет своего варианта коронавируса, там выявляются единичные мутации.

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