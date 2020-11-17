АвтоВАЗ зарегистрировал еще порцию имен для Lada

АвтоВАЗ зарегистрировал в Федеральном институте промышленной собственности шесть новых имен, в том числе победителя открытого конкурса, они опубликованы в разделе товарных знаков на сайте ведомства.

Автоконцерн оформил документы на шесть названий: Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera. Они выданы на имена как в одиночном формате, так и в сочетании со словом Lada, зарегистрированы по классу автомобилей и сувенирной продукции.

Действие свидетельств продлится 10 лет, до 2030 года. В случае необходимости этот срок можно продлить.

Имя Alta было в числе победителей конкурса, в котором жители страны придумывали имена для будущих автомобилей Lada. Два других варианта-победителя — Onega и Slava, их АвтоВАЗ зарегистрировал ранее.