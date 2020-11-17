Рособрнадзор поддержал лицензирование онлайн-образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) активно поддерживает лицензирование онлайн-образования, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Открывая новые возможности для онлайн-образования, мы понимаем: если государство выдает лицензию, то мы отвечаем за качество образования. И не важно, в офлайне оно или в онлайне. Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает», — сказал Музаев в интервью «Российской газете».

По его словам, Рособрнадзор однозначно «за» введение этой нормы. «С одной стороны, онлайн-образование действительно может быть качественным: это новая реальность, в которой мы все уже живем. С другой, мы все хорошо запомнили 90-е годы, когда открылись тысячи частных вузов и филиалов. Дипломы этих учреждений можно было приобрести чуть ли не на базаре», — отметил Музаев.

«И нашей структуре пришлось провести очень тяжелую работу по выявлению контор "по выдаче дипломов", лишения их аккредитации и лицензий. В итоге вузовская сеть сократилась почти в два с половиной раза, с 2700 до 1000 учреждений высшего образования», — заключил глава Рособрнадзора.