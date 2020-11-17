НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Рособрнадзор поддержал лицензирование онлайн-образования

Источник:
"Российская газета"
307 2
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) активно поддерживает лицензирование онлайн-образования, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Открывая новые возможности для онлайн-образования, мы понимаем: если государство выдает лицензию, то мы отвечаем за качество образования. И не важно, в офлайне оно или в онлайне. Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает», — сказал Музаев в интервью «Российской газете».

По его словам, Рособрнадзор однозначно «за» введение этой нормы. «С одной стороны, онлайн-образование действительно может быть качественным: это новая реальность, в которой мы все уже живем. С другой, мы все хорошо запомнили 90-е годы, когда открылись тысячи частных вузов и филиалов. Дипломы этих учреждений можно было приобрести чуть ли не на базаре», — отметил Музаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работает «Ростелеком Лицей»

«И нашей структуре пришлось провести очень тяжелую работу по выявлению контор "по выдаче дипломов", лишения их аккредитации и лицензий. В итоге вузовская сеть сократилась почти в два с половиной раза, с 2700 до 1000 учреждений высшего образования», — заключил глава Рособрнадзора.

Еще по теме
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
Нейросеть успешно справилась с поиском нарушителей на ЕГЭ
Омскому студенту Лехе с березы ускорят интернет
ЦИК предложил ввести каникулы в школах на время голосования
смотреть все
Жизнь #Образование #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути
Сибирь 17.11.2020 18:02
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Сибирь 17.11.2020 17:20
Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты
Сибирь 17.11.2020 16:08
Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве
Сибирь 17.11.2020 15:18
Самое популярное
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3845
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3673
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3432
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
2996
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

riazar

Вот в темуОднажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле...

Egorka72

Мужик видать не робко десятка, но силёнок не хватило..Да если и хватило, то не факт что все ровно бы...

shlidt

Устоявшиеся Бюрократическая Система никогда сама себя не изменить и не уменьшит!Так что ждём очередные...

Egorka72

Четверо на одного - прям мушкетёры!

лачинов

Да неужто сподобились наконец! А куда будут девать высвободившиеся ценные кадры? И почему на местах сокращают...