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Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «СТБ-Охрана»

Омич Михаил Шивляков поборолся за место в финале турнира по силовому экстриму Worlds Strongest Man 2020 в США, но получил травму ноги.

Чемпионат завершился в США в минувшие выходные. За титул самого сильного человека планеты поборолись 25 атлетов из Англии, Шотландии, Ирландии, США, Мексики, Латвии, Канады, Украины, Эстонии и Исландии, а также омич Михаил Шивляков, который работает в «СТБ-Охрана», сообщила во вторник пресс-служба организации.

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В борьбе за выход в финал Шивлякову нужно было выполнить упражнения «Прогулка фермера», «Становая тяга», «Погрузочная эстафета» и «Гигантская гантель». Омский стронгмен стал победителем во втором и четвертом состязаниях: «Становой тяге» и «Подъеме гигантской гантели».

Омич должен был побороться за место в финале с американским спортсменом Эваном Синглтоном, но тот снялся с соревнований из-за травмы, поэтому в пару к сибиряку поставили Адама Бишопа. За 34 секунды Шивляков поднял пять камней, от победы его отделял один снаряд, но омский силач получил травму ноги.

«Травма, безусловно, все планы разрушила. Нога была обездвижена, но мне вовремя была оказана необходимая медицинская помощь. Всем тем, кто болел за меня, поддерживал, хочу сказать слова благодарности, не переживайте, со мной все будет в порядке, от травм в спорте никто не застрахован», – прокомментировал омич.

В результате самым сильным признали 24-летнего украинского спортсмена Алексея Новикова. Он стал самым юным победителем Worlds Strongest Man.

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