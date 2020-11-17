Глава Бурятии заявил об отсутствии запаса коек для больных COVID

Резервы коечного фонда в Бурятии исчерпаны, запаса мест для коронавирусных больных в медучреждениях почти не осталось. Это послужило одной из причин введения ограничений на работу организаций в регионе, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Уже к 10 ноября в России было занято 83,4% коечного фонда. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. В Бурятии, по словам Цыденова, заполненность коек составила 82%, в городе Улан-Удэ показатель превысил 90%.

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«Мы постоянно добавляем койки. Но резерв по добавлению уже закончился. Мы будем строить новую инфекционную больницу в Улан-Удэ, но примерно через полтора года. А сейчас идти дальше у нас просто запаса нет. Он есть, но там совсем уже крохи», — цитирует пресс-служба правительства руководителя региона.

Это стало одной из причин по введению локдауна в Бурятии. С понедельника в республике не работает ряд организаций.

По данным оперативного штаба на утро вторника, в стационарах получает лечение 2,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. С осложненной внебольничной пневмонией – 1,7 тысячи человек. В отделениях реанимации находится 97 жителей республики.