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Нейросеть успешно справилась с поиском нарушителей на ЕГЭ

Источник:
"Российская газета"
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Фото: © Sibnet.ru

Нейросеть хорошо справилась с выявлением нарушителей на единых государственных экзаменах (ЕГЭ) в 2020 году, считает глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В 2020 году в России впервые для контроля на ЕГЭ применили технологию «машинного зрения». Система с помощью нейросети определяла нарушителей по их поведению.

«Нейросеть и наблюдатели отслеживали "картинку" с сотни тысяч камер — из всех школ, где было видеонаблюдение. Определяли нестандартное поведение выпускников, вычисляли посторонние предметы. Например, мобильные устройства или шпаргалки», — сказал Музаев в интервью «Российской газете».

По его словам, опыт использования системы признан успешным. За использование мобильных телефонов, шпаргалок, микронаушников, справочных материалов в основные дни ЕГЭ-2020 удалили 850 человек.

«При малейшем подозрении автоматически ставит специальную метку на видео — "подозрение на нарушение". По ее "наводке" трансляцию с камеры начинает отсматривать уже оператор — человек. Он может передать информацию в пункт проведения экзамена. И уже там, на месте, учителя, члены комиссии могут принять решение удалить ли нарушителя с ЕГЭ», — пояснил Музаев.

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Глава Рособрнадзора отметил, что с помощью нейросети также сверялись почерка. «Сначала машина автоматически ставит метки на подозрительные работы, а потом уже почерковедческую экспертизу проводит специалист-человек. В этом году мы выявили работы трех ребят, у которых почерк на ЕГЭ и на итоговом сочинении не совпадал. То есть сочинение за них написал кто-то другой. Их результаты мы аннулировали», — отметил глава Рособрнадзора.

«Мы работаем над тем, чтобы ни у кого не осталось сомнений: списать не получится», — заключил Музаев.

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