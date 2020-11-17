НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоблогер слишком легко распилил Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
193 0

Блогер-автомеханик распилил кузов Lada Vesta и сравнил результаты такого теста с конкурентами — Volkswagen Polo и Skoda Rapid, видео опубликовано на YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Блогер пояснил, что пассажирская зона должна быть максимально защищена, поэтому в передней и центральной стоках должна использоваться высококачественная сталь. В передней и задней части кузова металл делают максимально мягким, чтобы в момент столкновения они поглощали первичную энергию удара.

Механик использовал самое дешевое полотно сабельной пилы. Он легко перепилил и переднюю стойку, и центральную, а затем порог и лонжерон.

По его мнению, Volkswagen Polo и Skoda Rapid прочнее, чем Lada Vesta. Когда он проводил такой опыт с этими авто, то ему понадобилось пять подобных пилок.

Еще по теме
Любовь китайцев к роскошным авто спасет Европу
500-тысячная Lada Vesta отправилась в Сибирь
Представлен технологический флагман BMW iX
АвтоВАЗ обновил самую мощную Lada Vesta
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил Минобороны создать базу ВМФ в Судане
•
Аналитики предсказали обвал доллара после начала вакцинации
•
Нейросеть успешно справилась с поиском нарушителей на ЕГЭ
•
Huawei продаст бренд смартфонов Honor
Подробности
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты
Сибирь 17.11.2020 16:08
Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве
Сибирь 17.11.2020 15:18
Глава Бурятии заявил об отсутствии запаса коек для больных COVID
Сибирь 17.11.2020 15:15
Первый частный COVID-госпиталь в Томске начал прием пациентов
Сибирь 17.11.2020 14:58
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4951
PlayStation 4 продлили жизнь
4721
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3812
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3599
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил Минобороны создать базу ВМФ в Судане
•
Аналитики предсказали обвал доллара после начала вакцинации
•
Нейросеть успешно справилась с поиском нарушителей на ЕГЭ
•
Huawei продаст бренд смартфонов Honor
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20