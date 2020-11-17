Автоблогер слишком легко распилил Lada Vesta

Блогер-автомеханик распилил кузов Lada Vesta и сравнил результаты такого теста с конкурентами — Volkswagen Polo и Skoda Rapid, видео опубликовано на YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Блогер пояснил, что пассажирская зона должна быть максимально защищена, поэтому в передней и центральной стоках должна использоваться высококачественная сталь. В передней и задней части кузова металл делают максимально мягким, чтобы в момент столкновения они поглощали первичную энергию удара.

Механик использовал самое дешевое полотно сабельной пилы. Он легко перепилил и переднюю стойку, и центральную, а затем порог и лонжерон.

По его мнению, Volkswagen Polo и Skoda Rapid прочнее, чем Lada Vesta. Когда он проводил такой опыт с этими авто, то ему понадобилось пять подобных пилок.