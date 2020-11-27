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Дети раскроют тайны лидера группы «Звери»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kerrin Key / CC BY-SA 2.0

Музыкант Рома Зверь станет героем программы «101 вопрос взрослому», где раскроет свои тайны, о которых не знали даже преданные фанаты, сообщает пресс-служба Первого канала.

В новом выпуске программы «101 вопрос взрослому» Рома Зверь раскроет детской аудитории кухню написания своих песен. Объяснит, почему любит критику и сам себя ругает чаще, чем хвалит. Также он расскажет, как работал маляром и штукатуром, и почему он не спорит с женой по поводу ремонта.

Самым неожиданным для зрителей станет рассказ об увлечениях Романа, среди которых главные — серфинг и рыбалка.

Выпуск программы «101 вопрос взрослому» покажут 28 ноября в 10.15 на Первом канале.


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