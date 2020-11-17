Четверть россиян заявила о готовности стать домохозяинами

Каждый четвертый мужчина в России не против оставить работу и заняться домашним хозяйством, выяснили аналитики SuperJob.

Специалисты провели опрос более чем в 500 населенных пунктах России, в нем приняли участие 3 тысячи женщин и 1,6 тысячи мужчин. Выяснилось, что 25% мужчин готовы бросить работу и заняться домом, но остальные считают, что именно мужчина должен быть кормильцем семьи.

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«В современном мире работа превратилась только в способ зарабатывания денег, никакого морального удовлетворения она уже, к сожалению, не приносит», – цитируют аналитики опрошенных.

Наиболее часто о готовности стать домохозяинами, если жена будет зарабатывать достаточно, заявляют те, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей в месяц.