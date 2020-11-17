Huawei продаст бренд смартфонов Honor

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei во вторник объявила о продаже своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor из-за проблем с доступностью компонентов.

«Huawei <...> решила продать все активы компании Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology», — приводит ТАСС заявление Huawei. В качестве причины компания указывает «постоянную недоступность технических компонентов», необходимых для производства мобильных устройств.

Отмечается, что после завершения сделки Huawei «не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor».

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Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа 2020 года американские власти также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.