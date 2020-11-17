Миллион посылок придет из Китая в Приангарье к Новому году

«Почта России» спрогнозировала поступление около 1 миллиона посылок из Китая в Иркутскую область. Ведомство запустило дополнительные авиамаршруты между Россией и Китаем, чтобы справиться с потоком заграничных отправлений.

К концу года «Почта России» в Иркутской области ожидает увеличения потока заграничных отправлений. За полтора месяца может поступить около 1 миллиона посылок, это треть от общего объема отправлений за предыдущие девять месяцев (3,3 миллиона).

Для бесперебойной обработки международных отправлений «Почта России» будет использовать модели прогнозирования и технологии работы с Big Data. Это поможет оптимальным образом распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки, сообщила пресс-служба правительтсва Иркутской области.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Забайкальцы пересылали по почте пчел и душевые кабины

Чтобы покупатели быстро получали свои заказы, сделанные, к примеру, на китайских интернет-площадках, Почта России запустила новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов из Чанша и Ханчжоу увеличено вдвое.

«Для оперативной обработки почты в сортировочном центре планируем принять более 20 дополнительных сотрудников и увеличить количество рейсов по маршруту Иркутск-Братск», — сообщил директор регионального управления федеральной почтовой службы Юрий Бойко.