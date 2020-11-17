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Конфликт разработчиков серебряных масок возник в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Производство медицинской маски
Фото: Заготовка медицинской маски © Sibnet.ru

Компания Argentera Medicals начала производство масок с серебром в Новосибирске и сразу получила претензию от другого участника рынка, компании «Биоком», на использование их исследования для рекламы масок. «Биоком» также направил жалобу в Роспотребнадзор, чтобы проверить документы на маски Argentera Medicals.

Весной компания «Биоком» вместе с учеными Института химии твердого тела и механохимии СО РАН выпустили пробную партию масок с покрытием наносеребром. Инновационный фильтр они исследовали в 2018 году на вирус гриппа А и стафилококк в центре вирусологии «Вектор». Но зарегистрировать изделие в Росздравнадзоре не получилось, а без разрешения они не стали запускать производство. В ноябре другая компания — Argentera Medicals начала выпуск масок с коллоидным серебром.

«Они начали выпускать маски с серебряным фильтром и заявили, что эти маски убивают стафилококк, грипп и даже туберкулез. В качестве доказательства они выложили на свой сайт исследование нашей компании на "Векторе" в 2018 году», — сказала Sibnet.ru гендиректор компании «Биоком» Елена Хорук.

Листовка компании Argentera Medicals
Фото: Листовка компании Argentera Medicals © Sibnet.ru

Она отметила, что исследования на «Векторе» компания публично не публиковала, предоставляла только в государственные и проверяющие органы. При этом Argentera Medicals даже на рекламных листовках своих масок предлагала ознакомится с отчетом «Вектора» на технологию «Биокома», а не свою. Хорук отдала компании Argentera Medicals официальную претензию с требованием убрать с сайта чужое исследование. Этот документ удалили.

Проверить на безопасность

«Мы направили претензии в Роспотребнадзор и Росздравнадзор, чтобы ведомства проверили правильность оформления документов на маски, их безопасность, эффективность. Это очень важно, так как касается здоровья потребителей. Если человек покупает маску с серебром, и ошибочно думает, что защищен, это неправильно», — отметила Хорук.

По ее словам, серебро надо применять осторожно, так как при его избытке возникает страшное неизлечимое заболевание — аргироз, из-за которого кожа приобретает серо-синий оттенок.

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Она добавила, что «Биоком» с юристами готовит жалобу в прокуратуру Новосибирской области и Генпрокуратуру.

Директор по развитию холдинга Argentera medicals Оксана Остапова сказала Sibnet.ru, что ответ на претензию «Биокома» разместят на сайте компании в ближайшее время. Другие комментарии по ситуации она давать отказалась.

«Состав с коллоидным серебром оттестировали на золотистом стафилококке и туберкулезе. Мы получили заключение, которое подтверждает работу коллоидного серебра на поверхности материала», – заявляла Остапова журналистам на открытии производства.

При этом на сайте Argentera medicals, опубликован отчет проверки покрытия с серебром, выполненное Центром Агробиотехнологий РАН (ВАСХНИЛ) на бактерию — Клебсиелла Пневмонии и золотистый стафилококк. Отчета о проверке на туберкулез не представлено.

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