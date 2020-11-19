Этап поединков начнется в шоу «Голос»

Фото: © кадр из проекта «Голос»
Этап поединков стартует в девятом сезоне шоу «Голос»,
наставники проекта сократят численность своих команд вдвое.
Наставники, занятые в проекте – Баста, Полина Гагарина,
Сергей Шнуров и Валерий Сюткин – укомплектовали команды и настал черед игры на
выбывание.
В поединках наставники сформируют из своих подопечных дуэты,
но лишь один участник из каждого сможет остаться в проекте. Таким образом к
исходу этой стадии конкурса команды сократятся сразу вдвое.
Этап поединков «Голоса» стартует в пятницу, 20 ноября, в
21.30 на Первом канале.