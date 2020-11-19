Этап поединков начнется в шоу «Голос»

Этап поединков стартует в девятом сезоне шоу «Голос», наставники проекта сократят численность своих команд вдвое.

Наставники, занятые в проекте – Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин – укомплектовали команды и настал черед игры на выбывание.

В поединках наставники сформируют из своих подопечных дуэты, но лишь один участник из каждого сможет остаться в проекте. Таким образом к исходу этой стадии конкурса команды сократятся сразу вдвое.

Этап поединков «Голоса» стартует в пятницу, 20 ноября, в 21.30 на Первом канале.