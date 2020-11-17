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Вопрос об отмене прямых выборов мэра рассмотрят в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Законодательная Дума Томской области

Депутат Думы Томской области от «Единой России» Игорь Чернышев направил в парламент законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра Томска, инициативу рассмотрят на ближайшем заседании в конце ноября.

«В связи с известными событиями предлагаю томичам и партии "Единая Россия" пересмотреть отношение к моей инициативе об отмене прямых выборов мэра Томска. Хватит искушать судьбу. Не получается у вас избирать мэра. Сегодняшний состав городской Думы позволяет подобрать действительно интересную кандидатуру», – написал Чернышев на своей странице в Facebook.

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Он пояснил, что проявил инициативу еще до ареста Кляйна, но ее до сих пор не рассматривали. Томск – один из немногих городов России, где действуют прямые выборы мэра.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали в минувшую пятницу, 13 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий, уголовное дело связано с интересами ОАО «Томское пиво», которым Кляйн руководил до того, как занять пост мэра. Главу городской администрации отправили в СИЗО до 13 января 2021 года. Предшественники Кляйна на этой должности также подвергались уголовным преследованиям.

Тема: Задержание мэра Томска
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