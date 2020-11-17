США и Франция потребовали прояснить роль Турции в Карабахе

Соединенные Штаты и Франция призвали Россию раскрыть условия полного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, а также роль Турции в договоренностях, сообщил представитель Госдепа США.

Президенты России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион вошли российские военные. Турция также настаивает на участии в миротворческой операции.

Главы МИД США и Франции «признали действия, предпринятые Россией, которые привели к режиму прекращения огня, которое фактически держится около недели, но также признали, что все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции», приводит ТАСС слова представителя Госдепа.

«Мы испытываем некоторую обеспокоенность, у нас имеются разногласия с Турцией <...> по всему региону Восточного Средиземноморья, Ливии, Сирии и другим областям», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.