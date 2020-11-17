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Дуэйн «Скала» Джонсон не влез в спорткар из-за своих габаритов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © therock, instagram.com/therock

Забавный случай произошел с актером Дуэйном Джонсоном на съемках боевика «Красное уведомление» от Netflix. Об этом актер рассказал в Instagram.

«Угадайте, кто слишком велик, чтобы поместиться в еще одну спортивную машину», — написал Джонсон в соцсети.

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Джонсон также описал весь процесс неудачной репетиции. По сюжету фильма, герой во время погони запрыгивает в Porsche. Но Джонсон в процессе репетиции не мог сесть за руль. На съемочной площадке начали шутить, что Netflix придется потратиться на более вместительный автомобиль.

«В конце концов, мы показали свою ловкость и умение быстро соображать, и нашли «креативные» способы, чтобы сделать снимок», — закончил историю Дуэйн «Скала» Джонсон.

Фильм «Красное уведомление» запланирован на 2021 год. Боевик рассказывает об агенте Интерпола, который отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире.

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