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Иркутского чиновника осудили за взятку квартирами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подрядчик в Иркутске обратился к чиновнику из администрации города с просьбой оформить ему нужные документы. За незаконную услугу госслужащий получил вознаграждение двумя квартирами в новостройке, сообщило областное СУ СК России.

Следствием установлено, что в 2014-2015 годах представитель строительной компании намеревался получить экономически выгодные технические условия по водоснабжению, водоотведению и отводу ливневых вод на объекте строительства — многоквартирном жилом доме по улице Радищева в Иркутске.

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Он обратился к чиновнику городской администрации. За решение вопроса он пообещал вознаграждение. Чиновник озвучил сумму взятки — 3,5 миллиона рублей. Строитель согласился. 

Госслужащий подготовил необходимые документы, но он не спешил их передавать до получения взятки.

Тогда строитель предложил чиновнику вместо денег взять квартиры в строящемся доме. Через некоторое время собственником однокомнатной и двухкомнатной квартиры стала мать чиновника.

Бывшего госслужащего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Его приговорили к пяти годам лишения свободы и постановили взыскать с него штраф в размере 7,3 миллиона рублей.

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