Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Синоптики ввели режим «черного неба» в Красноярске впервые за полгода, накопление вредных веществ в городе связано с высокой влажностью, сообщает правительство региона.

По данным синоптиков, режим неблагоприятных метеоусловий («черное небо») будет действовать с 16 ноября до 19.00 18 ноября. Загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы из-за высокой влажности.

С наступлением режима «черного неба» ряд предприятий города обязаны снизить промышленные выбросы. В список таких объектов входят 118 предприятий федерального и регионального экологического надзора. Эти организации стоят на особом контроле в министерстве и надзорных органах.



Увеличено количество проверок предприятий по снижению выбросов в период НМУ. Круглосуточная оперативная группа министерства усилила работу с выходных, когда горожане начали жаловаться на дымку.