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Путин поручил Минобороны создать базу ВМФ в Судане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ на территории Республики Судан. Поручить Минобороны России подписать от имени РФ указанное соглашение», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения и поручил представить предложение о его подписании президенту. Проект был представлен Министерством обороны РФ, согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ и предварительно проработан с суданской стороной.

Согласно проекту соглашения, нахождение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Пункт может быть создан для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.

Предполагается, что территория пункта МТО будет включать в себя береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта. «Суданская сторона имеет право использовать указанный причальный фронт по согласованию с уполномоченным органом российской стороны», — сказано в соглашении.

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В пункте обеспечения может находиться четыре военных корабля, включая «корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности».

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