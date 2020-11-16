Сок черноплодной рябины подавил коронавирус

Сок черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают свойством эффективно подавлять коронавирус, установили немецкие ученые. Противовирусные свойства этих натуральных напитков можно использовать для лечения пациентов с COVID-19.

Так, после 5 минут обработки соком черноплодной рябины активность коронавируса снижается на 96%. При воздействии чаем и гранатовым соком активность коронавируса снижалась на 80%, говорится в статье, опубликованной ресурсом bioRxiv.

Респираторные вирусы изначально скапливаются в области носоглотки, где впоследствии усиливаются и распространяются по всему организму, однако если их подавлять на начальной стадии, то это может смягчить симптомы указанных заболеваний, указывают специалисты.

Промывание данными жидкостями ротовой полости может снизить вирусную нагрузку, помешать распространению по дыхательным путям, а также снизить возможность передачи заболевания от человека к человеку, утверждается в исследовании.