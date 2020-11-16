Call of Duty Black Ops Cold War установила рекорд

Продажи игры Call of Duty: Black Ops Cold War в первый день после релиза стали рекордными для франшизы, сообщила компания Activision Blizzard.

«Спасибо вам, игроки Call of Duty со всего мира. Релиз это только начало. Новая часть попала в руки к самому большому и вовлеченному комьюнити в истории Call of Duty», — говорится в сообщении.

Точные цифры продаж компания при этом называть не стала. Отмечается, что после покупки игроки получат огромное количество нового бесплатного контента, а также мероприятий для всех поклонников франшизы Black Ops.

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Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся 13 ноября. Игра вышла на всех известных платформах — PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Средняя оценка шутера на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 балла из 100.

