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Харитонов показал изуродованное лицо после драки

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов на своей странице в Instagram показал изуродованное лицо после драки с бойцом ММА Адамом Яндиевым. Конфликт из-за денежного долга завершился госпитализацией Харитонова и арестом Яндиева.

«Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины. Я никогда не падаю духом и иду только вперед, уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет и хотя бы через полгода смогу вернуться», — написал Харитонов.

После драки у 40-летнего Харитонова диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и повреждение глаза. Фотография подтверждает диагноз — на снимке у бойца виден сломанный нос и сильно заплывший глаз. По прогнозу врачей, восстановление займет минимум три месяца.

Яндиева задержали сотрудники полиции, на него заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Харитонов пояснил, что причиной конфликта стал долг Яндиева в размере более 2 миллионов рублей.

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