НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Ленина закроют на карантин

Источник:
Sibnet.ru
155 1
Фото: larrywkoester / Attribution License

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве с 17 ноября закроется для посещений в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны, отвечающая за безопасность объекта.

Ограничения введены временно, подчеркивается в сообщении. После ослабления пандемии доступ предполагается возобновить. Поэтому на данном этапе карантин действует бессрочно — до улучшения ситуации с коронавирусом.

Посещение Мавзолея Ленина уже было ограничено этой весной, в период первой волны введения ограничений. Свободный доступ в усыпальницу первого советского вождя в обычном режиме возобновился 1 июля.

Также приостанавливается работа музеев на территории Кремля. На сайте Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» указано, что ограничения введены до 15 января.

Тема: Распространение коронавируса
Песков прокомментировал локдаун в Бурятии
Роспотребнадзор ограничил время проверки тестов на COVID-19
Санврачи объяснили, каким мылом пользоваться для борьбы с COVID
Тысячи больных COVID в Бурятии получили бесплатные лекарства
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин нашел плюс «железного занавеса» на границе
•
Мишустин объявил реформу системы управления
•
Турция отправит военный контингент в Азербайджан
•
Ленина закроют на карантин
Подробности
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Студент НГТУ создал автодозатор таблеток для забывчивых. ВИДЕО
Сибирь 16.11.2020 17:52
Песков прокомментировал локдаун в Бурятии
Сибирь 16.11.2020 17:48
Алтайский эколог попался на охоте на краснокнижных баранов
Сибирь 16.11.2020 17:24
Новосибирскому бизнесмену отправили «бомбу» на такси
Сибирь 16.11.2020 16:22
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4786
PlayStation 4 продлили жизнь
3784
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3684
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3358
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин нашел плюс «железного занавеса» на границе
•
Мишустин объявил реформу системы управления
•
Турция отправит военный контингент в Азербайджан
•
Ленина закроют на карантин
Подробности
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20