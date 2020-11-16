Ленина закроют на карантин

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве с 17 ноября закроется для посещений в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны, отвечающая за безопасность объекта.

Ограничения введены временно, подчеркивается в сообщении. После ослабления пандемии доступ предполагается возобновить. Поэтому на данном этапе карантин действует бессрочно — до улучшения ситуации с коронавирусом.

Посещение Мавзолея Ленина уже было ограничено этой весной, в период первой волны введения ограничений. Свободный доступ в усыпальницу первого советского вождя в обычном режиме возобновился 1 июля.

Также приостанавливается работа музеев на территории Кремля. На сайте Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» указано, что ограничения введены до 15 января.