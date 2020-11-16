Путин нашел плюс «железного занавеса» на границе

Контрабанда наркотиков в Россию резко снизилась из-за закрытия границ, вызванного пандемией коронавируса, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, сообщается на сайте Кремля.

«Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года — не было бы счастья, да несчастье помогло — контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — сказал президент.

Глава государства отметил, что по мере восстановления сообщения между странами участятся попытки возобновить контрабанду наркотиков. По словам Путина, уже сейчас нужно продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.

Президент добавил, что властям также следует помнить, что наркомания — это болезнь. «Поэтому важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, продолжать оснащать медицинские наркологические организации современным оборудованием», — подытожил он.

Согласно данным официальной статистики, за девять месяцев 2020 года российские правоохранители изъяли более 18 тонн наркотических веществ. Также было раскрыто более 144 тысяч преступлений, связанных с наркотиками.