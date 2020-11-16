НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин нашел плюс «железного занавеса» на границе

Источник:
Sibnet.ru
262 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Контрабанда наркотиков в Россию резко снизилась из-за закрытия границ, вызванного пандемией коронавируса, сообщил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, сообщается на сайте Кремля.

«Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года — не было бы счастья, да несчастье помогло — контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть», — сказал президент.

Глава государства отметил, что по мере восстановления сообщения между странами участятся попытки возобновить контрабанду наркотиков. По словам Путина, уже сейчас нужно продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля.

Президент добавил, что властям также следует помнить, что наркомания — это болезнь. «Поэтому важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым, продолжать оснащать медицинские наркологические организации современным оборудованием», — подытожил он.

Согласно данным официальной статистики, за девять месяцев 2020 года российские правоохранители изъяли более 18 тонн наркотических веществ. Также было раскрыто более 144 тысяч преступлений, связанных с наркотиками.

Еще по теме
Мишустин объявил реформу системы управления
ЦИК предложил ввести каникулы в школах на время голосования
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин нашел плюс «железного занавеса» на границе
•
Мишустин объявил реформу системы управления
•
Турция отправит военный контингент в Азербайджан
•
Ленина закроют на карантин
Подробности
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Студент НГТУ создал автодозатор таблеток для забывчивых. ВИДЕО
Сибирь 16.11.2020 17:52
Песков прокомментировал локдаун в Бурятии
Сибирь 16.11.2020 17:48
Алтайский эколог попался на охоте на краснокнижных баранов
Сибирь 16.11.2020 17:24
Новосибирскому бизнесмену отправили «бомбу» на такси
Сибирь 16.11.2020 16:22
Самое популярное
Конец легенды: чем завершится сериал «Сверхъестественное»?
4786
PlayStation 4 продлили жизнь
3784
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3684
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3358
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин нашел плюс «железного занавеса» на границе
•
Мишустин объявил реформу системы управления
•
Турция отправит военный контингент в Азербайджан
•
Ленина закроют на карантин
Подробности
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20