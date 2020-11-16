Турция отправит военный контингент в Азербайджан

Проект указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан поступил в турецкий парламент. В документе подчеркивается, что отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.

В документе содержатся условия работы совместного центра России и Турции по прекращению огня в Нагорном Карабахе. «Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты», — отмечается в проекте указа.

Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе. Документ принимается в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и ОБСЕ, цитирует текст указа агентство Anadolu.

Кремль назвал отправку турецких военных в Азербайджан внутренним делом Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что формирование мониторингового центра — это результат договоренностей России и Турции.