Россияне стали в два раза меньше тратить на покупки в интернете

Россияне во вторую волну пандемии стали экономить на приобретении через интернет продуктов питания, готовой еды, одежды и электроники, говорится в исследовании сервиса приема онлайн-платежей CloudPayments.

Средний чек покупок россиян в интернете сократился в октябре до 2,1 тысячи рублей, что на 45% меньше, чем в апреле, когда в первый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией он составлял почти 4 тысячи рублей.

«Во вторую волну коронакризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины», — сказал «Известиям» генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По его словам, к тому же в октябре россияне были вынуждены активнее экономить даже на самом необходимом. Это связано как с падением доходов населения, так и с опасениями, что ситуация в экономике в условиях кризиса ухудшится, отметил Спиридонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Потребление лекарств в РФ выросло в 15 раз

Из материалов исследования следует, что по сравнению с апрелем в октябре россияне стали на 23% реже заказывать готовую еду на дом. Объем покупок одежды и обуви в интернете сократился на 67%. Количество покупок электроники и гаджетов в интернете за указанный период упало на 173%.